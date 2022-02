Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft een nieuwe blogpost geplaatst waarin een groot aantal aanpassingen wordt beschreven die het gaat maken voordat de aankoop van Activision Blizzard doorgaat, en loopt vooruit op verschillende onderzoeken van regelgevers die de overname heeft veroorzaakt.

Het grootste gespreksonderwerp voor gamers zelf is dat het zijn plannen voor Call of Duty heeft herhaald en bevestigt dat het de serie op PlayStation zal uitbrengen, niet alleen zolang de bestaande overeenkomsten lopen, maar ook daarna in de toekomst.

Het geeft zelfs aan dat het hetzelfde wil doen voor de platforms van Nintendo, die al jaren geen Call of Duty-release hebben gehost, ruim voor de tijd van de Switch.

De belangrijkste passage vind je hieronder:

"Ten eerste hebben sommige commentatoren gevraagd of we populaire inhoud zoals Activision's Call of Duty beschikbaar zullen blijven maken op concurrerende platforms zoals Sony's PlayStation. De voor de hand liggende zorg is dat Microsoft deze titel exclusief op de Xbox-console beschikbaar zou kunnen stellen, wat de kansen voor Sony PlayStation ondermijnt. gebruikers.

Voor alle duidelijkheid: Microsoft zal Call of Duty en andere populaire Activision Blizzard-titels beschikbaar blijven stellen op PlayStation gedurende de looptijd van een bestaande overeenkomst met Activision. En we hebben Sony beloofd dat we ze ook na de bestaande overeenkomst en in de toekomst beschikbaar zullen maken op PlayStation, zodat Sony-fans kunnen blijven genieten van de games waar ze van houden. We zijn ook geïnteresseerd in het nemen van soortgelijke stappen om het succesvolle platform van Nintendo te ondersteunen. We geloven dat dit het juiste is voor de industrie, voor gamers en voor ons bedrijf."

Dit zal hartverwarmende lectuur zijn voor COD-fans, die weer rustig kunnen ademen, niet alleen over de volgende paar games in de franchise, maar ook over de toekomst op lange termijn, hoewel we nog steeds verwachten dat gamers op Xbox-platforms enkele bonussen krijgen voor het spelen van de games op de eigen systemen van Microsoft.

Je kunt de volledige blogpost lezen om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van wat Microsoft van plan is in termen van zijn ecosysteem - er zijn ook enkele interessante ontwikkelingen rond zijn plannen om externe betalingssystemen toe te laten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.