Microsoft stopt met het factureren van inactieve Game Pass-leden

(Pocket-lint) - Microsoft kwam op een geweldig idee in de vorm van zowel Xbox Game Pass als PC Game Pass, de abonnementsdiensten die een verleidelijk aanbod aan games bieden om te spelen voor een vrij laag maandelijks bedrag.

Het is terecht geprezen als de beste deal in gaming op dit moment, maar het feit is dat zelfs als de kosten redelijk zijn als je de service niet echt gebruikt, je elk jaar een behoorlijke klap betaalt voor iets dat geen voordeel oplevert .

Dat is iets waar de Britse regering aandacht aan heeft besteed, en na wat onderhandelingen met Microsoft komen er nieuwe veranderingen. De Competition and Markets Authority (CMA) heeft Microsoft ertoe aangezet zijn praktijken rond terugkerende facturering te wijzigen.

Als gebruikers binnenkort geen gebruik maken van hun abonnement gedurende een periode van 12 maanden, zal Mircosoft contact met hen opnemen om hen te laten weten hoe ze hun abonnement kunnen opzeggen. Als ze nog steeds niet gebruiken voor nog eens 12 maanden, Microsoft beginnen hun kosten annuleren, zodat mensen niet gewoon betalen in de toekomst altijd.

Dat betekent nog steeds dat je twee jaar moet betalen voor iets dat je niet zult gebruiken, maar dan houdt het theoretisch gezien op, in plaats van tot in het oneindige weg te pompen.

Dit begint in het VK, maar Microsoft heeft bevestigd dat het het beleid op tijd ook wereldwijd zal uitrollen, in het besef dat het een goede zaak is voor de consument. Het zal interessant zijn om te zien of Sony of Nintendo binnenkort soortgelijke veranderingen zullen doorvoeren, aangezien de CMA ook hun praktijken onderzoekt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.