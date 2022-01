Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Industrie-analisten suggereren dat de verkoop van de Xbox Series X / Series S- console nu de 12 miljoen heeft overschreden, waarbij het Microsoft-bedrijf recordjaaromzetcijfers voor 2021 rapporteert.

De winst van Xbox steeg het afgelopen kalenderjaar tot $ 16,28 miljard, een stijging van 17,07%.

Zoals blijkt uit het analysebedrijf voor videogames Niko Partners, steeg de omzet uit hardware met iets meer dan 63%, goed voor een totaal van $ 3,7 miljard. Dit wijst op een zeer sterke prestatie voor de Xbox-consoles sinds de release, hoewel het niet voldoende is om de PlayStation 5- verkoop te overtreffen, waarbij Sony aangeeft dat het in september 2021 13,4 miljoen eenheden heeft verzonden.

Zoals Xbox's recente deal van 68,7 miljard dollar om Activision Blizzard te kopen liet zien, gaat het echter niet alleen om hardware.

Inhoud en services voor de gaming-divisie van Microsoft waren de grootste verdiener in 2021, een stijging van 8,8% op jaarbasis en een waarde van $ 12,6 miljard. Uiteraard zouden de verdere ontwikkeling van Game Pass en de verkoop van first-party games de belangrijkste drijfveren voor dit cijfer zijn geweest.

De Gaming-divisie van Microsoft (Xbox) rapporteerde een omzet van $ 16,28 miljard voor het kalenderjaar 2021:



- Beste kalenderjaar ooit, beter dan vorige record van 2020

- Totale game-inkomsten gestegen met 17,7% YoY

- Inkomsten uit inhoud en services stegen met 8,8% YoY

- Hardware-inkomsten stijgen met 63,3% joj pic.twitter.com/84MkOsnMkG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25 januari 2022

Wat kunnen we in 2022 van het bedrijf verwachten?

Afgezien van het afronden van de gigantische deal om Activision Blizzard te kopen — wat er blijkbaar niet toe zal leiden dat Call of Duty exclusief voor Xbox wordt , aangezien de volgende drie games op PlayStation lijken te verschijnen — lijkt het erop dat Xbox zich richt op het produceren als zoveel mogelijk consoles om aan de vraag te voldoen.

In een gesprek met de New York Times eerder deze maand noemde Xbox-baas Phil Spencer de vraag als het belangrijkste probleem achter de aanhoudende voorraadschaarste.

"Als je erover nadenkt om een Xbox of een nieuwe PlayStation te kopen die nu op de markt is, zijn ze echt moeilijk te vinden", zeiden ze.

"En het is niet omdat het aanbod kleiner is dan ooit. Het aanbod is eigenlijk zo groot als het ooit is geweest. Het is dat de vraag voor ons allemaal groter is dan het aanbod.

"Op dit moment hebben we meer van deze generatie Xboxen, de Xbox Series X en S, verkocht dan eerdere versies van Xboxen. Het is dus onze taak om het aanbod daar te krijgen om aan die vraag te voldoen."

Het lijdt geen twijfel dat het in 2022 weer een groot jaar voor Xbox wordt - zal het Sony's greep op de game-industrie blijven versoepelen?

