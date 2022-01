Xbox bevestigt dat het 'Call of Duty op PlayStation zal houden'

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft onlangs onthuld dat het Activision Blizzard King overneemt voor $ 70 miljard, wat betekent dat het enkele van de meest populaire gamefranchises zal bezitten. De overname roept echter vragen op, zoals of PlayStation-gebruikers de toegang tot deze franchises zullen verliezen, namelijk Call of Duty .

Welnu, het hoofd van Xbox heeft zojuist een antwoord gegeven.

In een tweet suggereerde CEO van Microsoft Gaming en leider van Xbox Phil Spencer dat Microsoft van plan is Call of Duty op PlayStation te houden, terwijl hij opmerkt dat Sony belangrijk is voor de game-industrie.

"Deze week goede gesprekken gehad met leiders bij Sony", tweette Spencer op 20 januari 2022. "Ik bevestigde onze intentie om alle bestaande overeenkomsten na te komen bij de overname van Activision Blizzard en onze wens om Call of Duty op PlayStation te houden. Sony is een belangrijk onderdeel van onze branche, en we waarderen onze relatie."

Miljoenen gamers over de hele wereld zijn waarschijnlijk opgetogen om te horen dat ze hun favoriete console niet hoeven te verlaten om Call of Duty te blijven spelen. Men moet zich afvragen of Microsoft door dit standpunt in te nemen potentiële problemen met regelgevers probeert te vermijden. Immers, als het Call of Duty exclusief voor Xbox zou maken, zou het in wezen de keuze van de consument beperken.

Pocket-lint moet echter opmerken dat Spencer specifiek lijkt in zijn taal, alleen toegeven dat Xbox bestaande deals zal respecteren en op geen enkel moment toekomstige deals of iets op langere termijn vermeldt. Toch is het duidelijk dat Xbox de kamer kan lezen en bereid is om samen te werken met Sony om iedereen op dit moment tevreden te stellen.

Spencer heeft de hele week interviews gehouden over de overname, en ging zelfs zo ver dat hij erop wees dat Xbox oude Activision Blizzard IP, zoals Skylanders, zou kunnen doen herleven. Microsoft heeft ook gezegd dat het van plan is om veel van Activision's games op te nemen met Xbox Game Pass, een abonnementsservice die Xbox-bezitters toegang geeft tot meer dan 300 games om te downloaden en te spelen.

Geschreven door Maggie Tillman.