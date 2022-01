Xbox koopt Activision Blizzard in gaming-deal van $ 68,7 miljard

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het moederbedrijf van Xbox, Microsoft, heeft ingestemd met de overname van Activision Blizzard voor maar liefst 68,7 miljard dollar.

Het is een deal die het potentieel heeft om de game-industrie op grote schaal wakker te schudden. Enkele van de grootste franchises ter wereld zullen binnenkort onder de paraplu van Xbox Game Studios vallen.

Deze omvatten Call of Duty, het kroonjuweel van Activision, maar ook de grootste titels van Blizzard, Warcraft, Overwatch, Diablo en meer. Het voedt zeker onmiddellijke speculatie over wat Xbox van plan is voor deze gameseries in termen van platformexclusiviteit.

Het maakt in de release die de aankoop aankondigt duidelijk dat het van plan is om zoveel mogelijk games uit de Activision Blizzard-catalogus beschikbaar te maken voor Xbox- en pc-spelers via zijn Game Pass-lidmaatschap, wat muziek in de oren zal klinken van degenen die al geabonneerd zijn.

Of dit betekent dat Call of Duty volgend jaar niet op PlayStation 4 en PS5 zal verschijnen, is echter een grote vraag, aangezien de rivaliserende platforms normaal gesproken het grootste deel van de jaarlijkse verkoop van COD vertegenwoordigen. We weten dat toekomstige games van Bethesda niet naar PlayStation zullen komen nadat Xbox deze heeft gekocht. Dat zou een precedent kunnen zijn, maar het is nog erg vroeg.

Als deze aankoop eenmaal is voltooid, zal die van Bethesda echter in het niet vallen - die deal kostte $ 7,5 miljard, dus we zijn er een orde van grootte van verwijderd als we het over Activision hebben.

Over de aanhoudende controverse rond historisch vermeend misbruik en intimidatie bij Activision Blizzard, zei Phil Spector: "We geloven ook dat creatief succes en autonomie hand in hand gaan met het behandelen van elke persoon met waardigheid en respect. We houden alle teams en alle leiders , aan deze toewijding. We kijken ernaar uit om onze cultuur van proactieve inclusie uit te breiden naar de geweldige teams in Activision Blizzard."

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Rik Henderson.