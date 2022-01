Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox is een samenwerking aangegaan met Calabasas, het in Californië gevestigde nagellakbedrijf OPI, aan een nieuwe reeks op gaming geïnspireerde poetsmiddelen die in-game content ontgrendelen voor een aantal verschillende titels.

De nieuwe lijn heet OPI x Xbox collection . Het bevat 12 levendige kleuren die, wanneer gekocht bij Ulta Beauty-winkels, in aanmerking komen voor inwisselbare codes, die je vervolgens kunt gebruiken om een exclusieve Ford GT-kleurstelling in Forza Horizon 5 of een pantsercoating in Halo Infinite te ontgrendelen. Natuurlijk is deze samenwerking niet voor iedereen weggelegd, maar het is zeker geschikt voor gamers die graag hun nagels lakken, en het stelt OPI in staat mogelijk een nieuwe markt aan te boren.

De tinten worden aangeboden in de formules GelColor, Infinite Shine en Nail Lacquer. Dit zijn de verschillende opties:

U kunt vanaf deze maand alle lakken in de VS kopen. Prijzen variëren van $ 10 tot $ 13 per stuk. De kleuren komen op 1 februari 2022 naar meer retailers, waaronder Amazon . Op diezelfde dag gaat de verzilverbare in-game content voor Halo Infinite en Forza Horizon 5 live.

OPI zei dat je $ 20 of meer aan producten moet kopen om het Forza Horizon 5-voordeel te verdienen, en je hebt tot 31 maart 2022 om de promotie te claimen.

Geschreven door Maggie Tillman.