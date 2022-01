Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft bevestigd dat de Xbox One dood is. Tenminste, dat er geen modellen meer in productie zijn.

Voorafgaand aan de lancering van de Xbox Series X en Series S zei het bedrijf dat het de Xbox One S-consoles zou blijven produceren, hoewel het zou stoppen met de Xbox One X en One S All-Digital Edition. Er is echter gebleken dat ook de Xbox One S buiten de boot viel.

In een gesprek met The Verge zei Cindy Walker, senior director van Xbox-productmarketing, dat het meer dan een jaar geleden stilletjes alle productie van de laatste generatie heeft stopgezet: "Om ons te concentreren op de productie van Xbox Series X/S, hebben we de productie voor alle Xbox One consoles tegen het einde van 2020," legde ze uit.

Alle Xbox One S-machines die je misschien online of in winkels hebt gezien, waren uit de resterende voorraad.

Dat is ook de reden waarom er vorig jaar weinig console-deals beschikbaar waren tijdens de Black Friday-uitverkoop. Zowel Xbox als PlayStation bieden meestal behoorlijke kortingen op hun huidige of laatste generatie consoles op Black Friday, maar beide waren in 2021 gericht op games en sommige accessoires.

PlayStation, aan de andere kant, blijft dit jaar PS4-consoles produceren om de afwezigheid van PlayStation 5-voorraad te compenseren.

Geschreven door Rik Henderson.