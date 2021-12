Xbox is van plan om exclusieve games uit te brengen in de App Store van Apple

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een aantal gelekte e-mails zou Xbox van plan zijn om een aantal van zijn first-party games exclusief uit te brengen in de Apple App Store.

De bewering is dat om Apple te overtuigen om Cloud Gaming met Xbox Game Pass native te laten draaien op iOS-apparaten, Microsoft in het geheim onderhandelde om zijn gamestreamingtechnologie te gebruiken om games in de App Store te lanceren als zelfstandige versies.

Dat zou in feite hebben betekend dat, naast het spelen van titels via Game Pass Ultimate-lidmaatschap, iPhone- en iPad-bezitters een game zoals Forza Horizon 5 zouden kunnen kopen en deze in zijn geheel op hun telefoon of tablet kunnen spelen.

De privé-e-mails werden opgemerkt door The Verge , die beweert ze te hebben gevonden in de nasleep van de Epic vs Apple-proef.

Het werd oorspronkelijk aangewakkerd door de regels van Apple die erop stonden dat een cloud-gamingplatform zou kunnen bestaan als een native iOS-app, maar elke game die er via deze beschikbaar was, zou ook als een afzonderlijke titel beschikbaar moeten zijn.

Dat had ertoe kunnen leiden dat duizenden Xbox-games de App Store overspoelden.

Gelukkig kozen Xbox en Google voor alternatieve methoden om respectievelijk Cloud Gaming en Stadia op iOS-apparaten aan te bieden. Ze kunnen allebei via een browser-app worden uitgevoerd.

Beste PS5-games 2021: geweldige PlayStation 5-titels om op te halen Door Max Freeman-Mills · 10 December 2021