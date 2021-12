Xbox Game Pass voor pc is nu pc Game Pass

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox Game Pass voor pc was altijd een beetje een mondvol - de service was erg gehecht aan de Xbox Game Pass- ervaring, maar Microsoft was zich duidelijk bewust van de ietwat onhandige aard van zijn naam, en bijgevolg van zijn logos.

Het heeft de gelegenheid van de Game Awards van gisteravond aangegrepen om een ​​wijziging van die naam met onmiddellijke ingang aan te kondigen, waarbij de service wordt omgedoopt tot de eenvoudigere en meer beschrijvende PC Game Pass, het soort verandering dat een goed idee is als je er eenmaal over hoort.

Echt super belangrijke patch notes die alles zal veranderen je ooit hebt gekend over Game Pass #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) 10 december 2021

De verandering is ook pure branding, met niets nieuws aan de servicekant, wat betekent dat dit een eenvoudige is als je al een abonnee bent of overweegt om erin te duiken — alles waarvan je dacht dat het goed was aan Xbox Game Pass voor pc is nog steeds goed over PC Game Pass.

Bovendien, hoewel Microsoft ook een paar aankomende games heeft beschreven die naar PC Game Pass zullen komen, waaronder de volgende:

Total War: WARHAMMER III

Redfall

STALKER 2: Hart van Tsjernobyl

Atoom Hart

Slime Rancher 2

Een plaagverhaal: Requiem

Starfield

Pupperazzi

Ruimtekrijgsheer Orgelhandel Simulator

vervangen

Somerville

Eiyuden Chronicle: Rising

minachting

Het heeft ook stiekem enkele games voor de langere termijn bevestigd die de service zullen bereiken:

Sniper Elite 5

Duifsimulator

Trek naar Yomi

Onaangekondigde game van Hugecalf Studios

Sniper Elite 5 is eigenlijk nog niet formeel onthuld door Rebellion, maar het is duidelijk onderweg en de studio heeft zich duidelijk aangemeld bij Microsoft, dus er is nog iets om naar uit te kijken.