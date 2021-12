Xbox Winter Games Fest is live, 36 speelbare demos beschikbaar tot 21 december

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox biedt gamers nog een lange reeks demos aan om de komende weken uit te proberen, lanceert de collectie als onderdeel van het ID@Xbox-arrangement en sluit aan bij de Game Awards, die vanavond (9 december) worden uitgezonden.

De demos maken deel uit van Xboxs Winter Game Fest, en het werkt op dezelfde manier als het meer herkenbare Summer-equivalent deed: je kunt de demon vinden in de Xbox Store en ze gratis downloaden, met voldoende tijd om ze uit te proberen voordat het eindigt op 21 december.

Op dat moment kun je ze niet meer downloaden en hoewel je nog steeds gedownloade demos kunt spelen, kunnen sommige van hen je blokkeren om te voorkomen dat je kunt spelen. Vergeleken met een demo die een paar weken voordat een grote naam uitkomt zou kunnen verschijnen, is dit meer werk in uitvoering.

Dat betekent dat ze niet per se glanzend gepolijst zijn, maar je moet toch een goed idee krijgen van hoe ze voelen om te spelen en de toon waar ze voor gaan. De volledige lijst met demos vindt u hieronder:

Apico (Whitethorn Digital/TNgineers)

(Whitethorn Digital/TNgineers) Aspire: Inas Tale (Untold Tales/Wondernauts Studio)

(Untold Tales/Wondernauts Studio) Aztech Vergeten Goden (Lienzo)

(Lienzo) Beste maand ooit! (Klabater/Warschau Film School Video Game & Film Production Studio)

(Klabater/Warschau Film School Video Game & Film Production Studio) Zwartstaart (De Parasight)

(De Parasight) Blind Fate: Edo no Yami (101XP/Troglobytes Games)

(101XP/Troglobytes Games) Breakers-collectie (QUByte Interactive)

(QUByte Interactive) Kasteel aan de Kust (Klabater/Big Heart Productions)

(Klabater/Big Heart Productions) Chenso Club (Aurora Punks/Pixadome)

(Aurora Punks/Pixadome) Death Trash (Crafting Legends)

(Crafting Legends) Demon Turf (Playtonic Games/Fabraz)

(Playtonic Games/Fabraz) Flewfies avontuur (Valorware LTD)

(Valorware LTD) Freshly Frosted (The Quantum Astrophysicists Guild)

(The Quantum Astrophysicists Guild) Grid Force - Masker van de Godin (Playtra Games)

(Playtra Games) Josh Journey: Darkness Totems (QUByte Interactive/Província Studio)

(QUByte Interactive/Província Studio) Justitie zuigt: Recharged (Samurai Punk)

(Samurai Punk) Kraken Academie!! (Medereiziger/Happy Broccoli Games)

(Medereiziger/Happy Broccoli Games) Eenzaam dorp (Ogre Pixel)

(Ogre Pixel) Loot River (straka.studio)

(straka.studio) Mind Scanners (Brave At Night/The Outer Zone)

(Brave At Night/The Outer Zone) Niemand redt de wereld (Drinkbox Studios)

(Drinkbox Studios) Uitbraak: besmettelijke herinneringen (Dead Drop Studios)

(Dead Drop Studios) Viaduct: Rhythm Roadtrip (The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean)

(The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean) Princess Farmer (Whitethorn Games/Samobee Games)

(Whitethorn Games/Samobee Games) Raccoo Venture (QUByte Interactive/Diego Ras)

(QUByte Interactive/Diego Ras) Space Boat (Recombobulator Games)

(Recombobulator Games) Ruimtelijnen van ver weg (Skystone Games/Coffeenauts)

(Skystone Games/Coffeenauts) Super Toy Cars Offroad (Eclipse Games)

(Eclipse Games) De achtervolging van Ellen (Nick Silverstein)

(Nick Silverstein) De donkerste verhalen (101XP/Trinity-team)

(101XP/Trinity-team) De tuinman en de wilde wijnstokken (Finite Reflection Studios)

(Finite Reflection Studios) The Last Oricru (Koch Media/Prime Matter/GoldKnights)

(Koch Media/Prime Matter/GoldKnights) Het verhaal van Bistun (Black Cube-spellen)

(Black Cube-spellen) Schatten van de Egeïsche Zee (Numskull Games/Undercoders)

(Numskull Games/Undercoders) Tuniek (Finji/Isometricorp)

(Finji/Isometricorp) Wat ligt in het multiversum (Untold Tales/Studio Voyager)

Dat is een behoorlijk forse lijst, inclusief een aantal echt verwachte titels zoals Tunic en Death Trash, dus we zullen ze zeker bekijken. Je kunt meer details over een paar demos vinden in de Xbox-blogpost waarin ze eerder deze week werden aangekondigd.