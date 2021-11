Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft een nieuwe functie gelanceerd voor zijn Xbox Cloud Gaming- service, ook wel bekend als xCloud, die de helderheid van je gestreamde games moet verbeteren.

De functie heet Clarity Boost en is vanaf nu alleen beschikbaar in de Edge-browser .

Xbox Program Manager, Milena Gonzalez, zei in een blogpost dat de functie "de optimale look en feel biedt tijdens het spelen van Xbox-games vanuit de cloud". en doet dit met behulp van "een reeks schaalverbeteringen aan de clientzijde om de visuele kwaliteit van de videostream te verbeteren."

In de praktijk zorgt de functie ervoor dat kleinere details zoals stenen en gras er scherper uitzien dan ze normaal zouden doen tijdens het streamen. Het is geen dramatische verschuiving, maar het is genoeg van een verschil dat je zou willen dat het wordt ingeschakeld.

Tom Warren probeerde de functie uit in de onderstaande video:

Clarity Boost vereist de Canarische versie van de Edge Browser. Canary is een experimentele nachtelijke build van de browser waarmee gebruikers nieuwe functies kunnen testen voordat ze vanilla Edge bereiken.

Als je geen zin hebt om met een experimentele browser te rommelen, zegt Microsoft dat Clarity Boost "tegen volgend jaar" beschikbaar zal zijn voor alle Edge-gebruikers.

Geen woord over of de functie uiteindelijk in andere browsers zal komen, het is duidelijk in het belang van Microsoft om het Edge exclusief te houden, maar in theorie zou het kunnen worden uitgerold met bredere ondersteuning als er voldoende vraag is.