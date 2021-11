Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox heeft het plezier van zijn 20e verjaardag livestream gevolgd door nog een (zij het vrij kleine) verrassing te laten vallen - het Cloud Gaming-systeem gaat live voor consolegebruikers over de hele wereld en breidt uit van de vorige test die alleen open stond voor Xbox Insiders.

Nu, op voorwaarde dat je een abonnee bent van Xbox Games Pass Ultimate (niet het goedkopere niveau van de abonnementsservice), kun je bepaalde Games Pass-titels op je console spelen zonder dat je hoeft te downloaden, zodat je games kunt uitproberen zonder je vast te leggen aan eventuele wachttijden of opslagruimte.

De uitrol zal niet onmiddellijk plaatsvinden, en Xbox waarschuwt dat het een paar weken zal duren om alle in aanmerking komende gamers in de 25 oorspronkelijke gebieden te bereiken, maar dat zou allemaal tegen het einde van het jaar moeten zijn gedaan, van de geluiden van dingen.

Het grote voordeel hiervan voor gebruikers die nog steeds een Xbox One hebben, is dat ze deze kunnen gebruiken om een aantal games te proberen die in theorie alleen voor de Xbox Series X of S zijn - zoals The Medium of Recompile, om een voorproefje te krijgen van wat next-gen voelt echt als (op voorwaarde dat hun internet aan snuiftabak is).

Microsoft zegt dat de lijst met in aanmerking komende games in de loop van de tijd zal uitbreiden, met Flight Simulator begin 2022. Als je een eigenaar van een Xbox-console bent en Games Pass Ultimate gebruikt, is het misschien tijd om het eens te proberen.