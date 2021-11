Ja, er is echt een Gucci Xbox Series X

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft werkt samen met modehuis Gucci om ons een opzichtige en oogstrelend dure versie van de Xbox Series X te brengen.

De console zelf is versierd met een lasergesneden monogrampatroon dat liefhebbers van Gucci ongetwijfeld zullen kennen. Gucci zegt dat in dit geval het GG-motief staat voor Good Game, evenals de initialen van de ontwerpers.

De console wordt geleverd in een harde draagtas, of beter gezegd, een mooi stuk vintage Gucci-bagage. De hoes komt overeen met de gebruikelijke stijl van het merk, met uitzondering van enkele gedurfde felgroene tekst met de tekst XBOX aan de ene kant en GOOD GAME aan de andere kant. De styling zal zeker verdeeldheid zaaien, het is een beetje gek, maar dat geldt ook voor de prijs.

De console wordt geleverd met twee controllers met blauwe en rode strepen geïnspireerd op het House-web. Over het algemeen is de inhoud van de koffer een stuk subtieler dan de draagtas zelf.

Beste Xbox-deals voor Amazon Prime Day 2021: Xbox Series X/S en Xbox One Games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 15 November 2021

Kopers krijgen ook Game Pass Ultimate inbegrepen, maar als je het je kunt veroorloven om zoveel aan een console uit te geven, betwijfelen we of dat van veel belang zal zijn.

De Gucci Xbox Series X wordt op 17 november 2021 uitgebracht in een gelimiteerde serie van 100 stuks. De vraagprijs is $ 10.000 en elke console in de kleine oplage is prominent genummerd op het chassis.