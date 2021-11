Is Microsoft al bezig met het plannen van een gaming-metaverse voor Xbox?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook kondigde onlangs aan all-in te gaan op het metaverse- concept en ging zelfs zo ver dat het zijn bedrijfsnaam veranderde in Meta . Nu heeft Microsoft aangekondigd dat het zijn versie van een metaverse voor Teams bouwt, en het klinkt alsof het ook is gaan nadenken over gaming en entertainment.

Tijdens een interview met Bloomberg TV zei Satya Nadella, CEO van Microsoft, dat zijn bedrijf in feite een gaming-metaverse voor Xbox overweegt. "Je kunt absoluut van ons verwachten dat we dingen doen in gaming", zegt Nadella. "Als je Halo als een spel neemt, is het een metaverse. Minecraft is een metaverse, en Flight Sim ook. In zekere zin zijn ze vandaag 2D, en de vraag is of je dat nu naar een volledige 3D-wereld kunt brengen, en dat zijn we absoluut van plan."

Stel je Microsoft, Halo en Flight Sim voor als volledige 3D-werelden waar spelers virtueel kunnen verkennen met VR- of AR-headsets. Natuurlijk probeert Microsoft Flight Simulator dat al een beetje te doen - en het ondersteunt zelfs VR (net als Minecraft) - maar Nadella lijkt hier iets veel meer te beloven.

Een metaverse is in wezen een digitale wereld vol digitale tweelingen van mensen, plaatsen en dingen - waar avatars van mensen virtueel kunnen samenkomen om te communiceren, spelen en delen op elk apparaat. Nadella heeft niet gezegd wanneer Microsoft de metaverse race voor gaming zal ingaan, maar het klinkt alsof er iets aan de hand is.

Op dit moment lijkt het bedrijf echter ook voornamelijk gericht op zakelijk gebruik van de metaverse, met avatars en virtuele ruimtes voor Teams-vergaderingen.