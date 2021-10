Halo Infinite campagne-overzicht livestream: bekijk het hier

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Halo Infinite wordt uitgebracht op 8 december 2021, maar we weten er nog niet echt veel van - vooral de campagnemodus.

Het verhaal heeft tot nu toe niet veel zendtijd gehad in Xbox- showcases, maar dat gaat veranderen. Later vandaag komt er een speciale stream en deze zal meer onthullen over het campagne-element van de aanstaande shooter.

Hier leest u hoe u het online kunt bekijken.

343 Industries zal zijn Halo Infinite- stream hosten vanaf 14:00 uur BST vandaag, maandag 25 oktober 2021. Dit zijn de tijden voor uw regio:

Amerikaanse westkust: 06:00 uur PDT

Amerikaanse oostkust: 9.00 uur EDT

VK: 14:00 uur BST

Centraal-Europa: 15.00 uur CEST

Je kunt het bekijken via de video die bovenaan deze pagina is ingesloten.

Als alternatief kun je het ook bekijken op het YouTube-kanaal van Xbox.

"Hier is een frisse kijk op de Halo Infinite-campagne die spelers kennis laat maken met echte Spartaanse vrijheid in de grootste, meest open en avontuurlijke Halo-ervaring tot nu toe", staat in de stream-blub op YouTube.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 25 October 2021

De game is beschikbaar vanaf 8 december en is gratis te spelen in de betaalde campagnemodus. Het staat ook allemaal vanaf dag één op Xbox Game Pass.