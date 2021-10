Xbox Series X heeft eindelijk een 4K-dashboard

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaat niets boven een goede software-update om een besturingssysteem nieuw leven in te blazen, en dat geldt evenzeer voor gameconsoles als voor elk ander stukje technologie. Xbox heeft zojuist een mooie update voor zijn eigen systeem uitgerold, een die zowel voor de Xbox Series X en S als de Xbox One zal gelden.

De voordelen ervan komen echter niet allemaal naar elk systeem. Ten eerste is de Xbox Series X de enige die een nieuwe native resolutie voor zijn dashboard krijgt, met een output van volledige 4K in plaats van een opgeschaalde versie. Dit zou voor meer scherpte en leesbaarheid moeten zorgen als je op een 4K-scherm speelt.

Alle consoles krijgen ook een nieuwe nachtmodusfunctie, waarmee je voorkeuren kunt instellen om het scherm te dimmen en, alleen op Series S en X, blauw licht uit te filteren wanneer je elke avond na een bepaalde tijd speelt.

Deze modus bevat een nieuw donker thema voor het dashboard. Het betekent ook dat je de helderheid kunt kiezen (of helemaal kunt uitschakelen) van de Xbox-lampjes in het midden van je controller en op je console, wat een klein beetje is dat we op prijs stellen.

Ten slotte is er een nieuwe knop Snelle instellingen toegevoegd aan de Xbox-gids, waarmee spelers bepaalde toegankelijkheidsinstellingen kunnen wijzigen zonder dat ze hun game hoeven te verlaten om dit te doen. Je kunt meer in detail over de update lezen in Xboxs blogpost over dit onderwerp , voor meer informatie.

