Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals maanden geleden aangekondigd, is Among Us onderweg naar Xbox Game Pass, en nu hebben we eindelijk een releasedatum. De breakout-multiplayergame komt op 14 december uit, net op tijd voor wat shenanigans tijdens de feestdagen.

Het is gratis te spelen voor iedereen met een actief Game Pass-lidmaatschap (hoewel het de moeite waard is om te onthouden dat je het ook helemaal gratis op mobiel kunt spelen).

Dat is echter niet de enige bestemming - de game komt ook naar PS4 en PS5, zij het zonder het voordeel dat het gratis is. Die versie komt ook op dezelfde dag uit.

Intrigerend genoeg vermeldt de PlayStation-blog over dit onderwerp dat de versie crossplay zal hebben, zodat je met vrienden op verschillende apparaten kunt spelen — hopelijk omvat dat Xbox voor echte crossplay.

We hebben echter nog geen prijs om vast te stellen hoe goed Xbox-gamers echt krijgen op de ruimtegebonden whodunnit. We weten echter wel dat de PlayStation-versie in de toekomst exclusieve Ratchet & Clank-cosmetica zal bevatten.

Als je Among Us nog nooit hebt geprobeerd, betekent dit dat december heel erg de tijd is om erin te springen. Wees echter gewaarschuwd. Het duurt niet veel rondes voordat je je realiseert dat de mensen die je liefhebt en vertrouwt in feite de verkeerde partij zijn.