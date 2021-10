Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals een paar weken geleden de geruchten de ronde deden , heeft Xbox nieuwe opslagformaten aangekondigd voor de Series S- en Series X-uitbreidingskaarten, gemaakt in samenwerking met Seagate.

We hadden voldoende bewijs dat de kleinere van de nieuwe kaarten zou komen, met 512 GB, maar het wordt ook vergezeld door een optie van 2 TB voor degenen die echt veel ruimte willen voor hun console.

De kleinere schijf kost $ 139,99, terwijl de grootste versie $ 399,99 kost, en de kleinere optie is nu beschikbaar om vooraf te bestellen bij Walmart in de VS, voorafgaand aan een lancering medio november. Retailers in het VK en Europa zullen ongetwijfeld vrij snel ook verschijnen.

De schijf van 2 TB is schijnbaar een beetje vertraagd en zal blijkbaar begin december worden gelanceerd, met pre-orders in november. Je kunt de volledige details van de nieuwe kaarten vinden, inclusief instructies over hoe je ze moet installeren voor het geval je daar niet duidelijk over was, in de Xbox-blogpost waarin ze worden aangekondigd.

Het nieuws zal een zegen zijn voor iedereen die zijn opslag wilde uitbreiden, vooral op de enigszins beperkende Series S , maar niet enthousiast was over de prijs van de standaard 1TB-schijf. Dat gezegd hebbende, de 512GB-kaart is nog steeds nauwelijks geprijsd aan de budgetkant van de markt.

Ter vergelijking: het is niet al te uitdagend om een PS5-compatibele interne SSD te vinden , met dubbele opslag van 1 TB, plus een koellichaam van derden, voor dezelfde prijs.