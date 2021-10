Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft werkt aan een functie voor Xbox-consoles waarbij het geluid van de luidsprekers automatisch wordt gedempt wanneer een hoofdtelefoon wordt gebruikt.

Gedetailleerd in de Xbox Insiders Alpha Skip-Ahead-blog , zou de oplossing een van de meest vermoeiende problemen van de Series X- en Series S- consoles oplossen - ook al is het nog steeds een relatief kleine.

Momenteel blijft het volume op de luidsprekers van het scherm, zelfs wanneer een Xbox-headset is aangesloten, op hetzelfde niveau. Dit vereist dan een aparte actie om ervoor te zorgen dat het geluid niet gelijktijdig wordt uitgevoerd.

Nu de functie het Xbox Insiders-programma bereikt om te testen, zal het waarschijnlijk binnenkort tot het verleden behoren. En als of wanneer dit het geval is, stelt Microsoft voor dat het als een optie in de menus met audio-instellingen zal verschijnen.

Voor PS5- gebruikers is dit natuurlijk iets dat sinds de lancering beschikbaar is.

Toch stopt Microsoft daar niet met de mogelijke wijzigingen aan het platform.

Het bedrijf werkt ook aan een nieuwe functie voor kleurenblinde gamers - een functie die repliceert wat we hebben gezien van grote titels en een filter toevoegt aan menus, films, apps en games.

"[De functie] ondersteunt meerdere vormen van kleurenblindheid en de filters kunnen naar wens worden aangepast zonder de prestaties, schermafbeeldingen of gameclips te beïnvloeden", staat in de blogpost.

Als iemand met vrij sterke protanopie is dit een welkome verandering op persoonlijk niveau - en een die redelijk laat is. Hoe goed het is geïmplementeerd in het Xbox OS en games valt nog te bezien - letterlijk - maar het is een stap in de goede richting voor mensen met toegankelijkheidsproblemen.