Xbox kondigt 20th Anniversary Wireless Controller en headset aan

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Xbox aan iets heeft gewerkt om zijn eigen 20e verjaardag te vieren - er is zojuist een speciale versie van de huidige Xbox Wireless Controller aangekondigd, naast een speciale versie van de stereoheadset.

De controller lekte iets vroeg dankzij een winkelvermelding bij Best Buy in Canada, maar nu kunnen we de controller vanuit meerdere hoeken bekijken en hij ziet er machtig mooi uit, met een doorschijnende voorkant en lichtgevende groene achterkant.

We wisten dat er iets in deze richting op komst was, bedankt voor Xboxs eigen plagen over de mogelijkheid via de Twitter-feed, die je hieronder kunt zien.

20 jaar spelen in je handen #Xbox20 pic.twitter.com/pEdMOrb2zp — Xbox (@Xbox) 6 oktober 2021

Dat is echter niet alles – er is ook een speciale versie van de bedrade stereoheadset van Microsoft die in dezelfde stijl uitkomt, met doorschijnende oorschelpen die er mooi en stijlvol uitzien.

Het lijkt erop dat er geen andere trucjes in de mouwen van de controller of headset zitten, maar ze zijn nog steeds een heel mooi eerbetoon aan de geschiedenis van Xbox. De console-maker wordt steeds beter in het maken van deze speciale controllers en accessoires en speelt met gemak op onze nostalgie.

Ontdek alle details over deze edities op Xboxs blogpost over hen, samen met een paar extra stukjes die Xbox voor de gelegenheid heeft klaargemaakt.

