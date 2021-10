Er is mogelijk een kleinere Xbox Storage Expansion Card gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na berichten medio september dat er mogelijk een kleinere en goedkopere Xbox Storage Expansion Card op komst is, verdubbelen nieuwe rapporten die kans.

De enige officiële kaart van Seagate die momenteel beschikbaar is, is een optie van 1 TB die behoorlijk duur is, maar je duidelijk een enorm stuk opslagruimte geeft om mee te spelen. Een optie van 512 GB zou uiteraard zowel de kosten als de capaciteit van de kaart verlagen.

Dat is waar veel geruchten over gaan, en nu lijken winkeliers in Frankrijk marketingmateriaal te hebben ontvangen of voorbereid dat het bestaan van die nieuwe kaart bevestigt - zoals ontdekt door Windows Central .

De advertenties bevatten geen lanceringsdatum voor de kaart, of zelfs een prijs, maar ze zeggen wel dat het "binnenkort" komt, dus al deze rook wijst op een vrij ophanden zijnde lancering door Xbox en Seagate.

Het lijkt er echter op dat het niet alleen een kaart zal zijn - Seagate kan ook een eeuwige, USB-aangedreven SSD aan het koken zijn die hetzelfde werk kan doen zonder hetzelfde indrukwekkend kleine formaat, en die niet in de achterkant van de console net zo gemakkelijk. Maar als het goed werkt, zal het betaalbaarder zijn en waarschijnlijk veel fans opleveren.

Dit zal Xbox allemaal helpen om Sony weer in te halen, aangezien de PlayStation 5 nu de mogelijkheid heeft om te werken met een breed scala aan extra interne SSDs .

