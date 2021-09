Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsofts hoofd van Xbox Phil Spencer heeft gesuggereerd dat het aanhoudende tekort aan Series X- en Series S- consoles in 2022 zal voortduren.

In een gesprek met The Wrap gaf de Xbox-baas toe dat het wereldwijde chiptekort niet het enige probleem was bij het leveren van de huidige consolegeneratie, en dat het probleem waarschijnlijk tot volgend jaar zal voortduren.

"Ik denk dat het waarschijnlijk te geïsoleerd is om erover te praten als gewoon een chipprobleem," zei hij.

"Als ik erover nadenk, wat betekent het om de onderdelen te krijgen die nodig zijn om vandaag een console te bouwen, en deze vervolgens op de markten te krijgen waar de vraag naar is, dan zijn er meerdere soorten knelpunten in dat proces.

"En ik denk dat het spijtig genoeg maanden en maanden bij ons zal blijven, zeker tot het einde van dit kalenderjaar en tot in het volgende kalenderjaar.

Hoewel de opmerkingen van Spencer teleurstellend zijn voor diegenen die een van de nieuwste consoles willen kopen, is het ook niet geheel onverwacht — en sluit aan bij wat PlayStation-baas Jim Ryan eerder heeft gezegd over PS5-tekorten.

Eerder deze maand waarschuwde Toshiba ook dat chips voor stroomregeling tot ver in volgend jaar en mogelijk zelfs tot 2023 met tekorten worden geconfronteerd.

Hoewel de focus op leveringsproblemen vaak is gericht op het ontbreken van RTX-grafische kaarten van Nvidia en andere elektronische componenten, is Spencer de eerste die de andere complexiteiten bij het wereldwijd leveren van consoles benadrukt, en merkt op dat het bedrijf eraan werkt om de problemen op te lossen.

"Het meest teleurstellende is alleen de teleurstelling van de fans", zei Spencer.

"Mensen willen echt deze nieuwe generatie consoles - het zijn goede consoles, zowel van ons als van de andere platformhouders - en ze willen de nieuwe functionaliteit.

"We werken er hard aan om ze op de markt te brengen, maar het wordt een uitdaging waar we nog een hele tijd aan zullen werken."

Net wanneer we echt een terugkeer naar een soort van normaliteit in de markt voor consoleleveringen zien, valt natuurlijk nog te bezien, maar de situatie lijkt voortdurend te verbeteren — ook al is het in een langzaam tempo.

Voor degenen die er nog steeds een proberen op te halen, blijf op de hoogte van onze Xbox Series X- en Series-beschikbaarheid en deals-tracker .