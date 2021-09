Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft is vandaag eindelijk begonnen met de uitrol van Xbox Cloud Gaming , formeel bekend als xCloud, naar de Xbox-consoles zelf. Formeel is Cloud Gaming beschikbaar op vrijwel elk apparaat behalve een Xbox, inclusief alles van Android, Windows 11 en zelfs enigszins controversieel iOS via de portal van een web-app.

Maar nu xCloud-services rechtstreeks naar Xbox-consoles worden gebracht, inclusief modellen van de laatste generatie zoals de Xbox One-lijn, betekent dit dat eigenaren van een zeven jaar oude console tot op zekere hoogte de nieuwste en beste kunnen spelen. titels uit de Series X die pas vorig jaar zijn uitgebracht.

Natuurlijk is Xbox Cloud Gaming niet ontworpen om de ervaring van gamen op een high-end console perfect na te bootsen, aangezien de streamingcapaciteit beperkt is tot 1080P bij 60 FPS. Maar voor de meer prijsbewuste mensen is het een uitstekende functie om je het gevoel te geven dat je niet helemaal in het stof zit.

Tegelijkertijd betekent de toevoeging van Cloud Gaming dat gebruikers geen uren hoeven te besteden aan het downloaden van een game om te beseffen dat ze er eigenlijk niet in geïnteresseerd zijn. Met xCloud kan een gamer meteen in de volledige ervaring springen op dezelfde manier waarop je je favoriete tv-show-aflevering op Netflix in de rij zou zetten.

Niet alle Xbox Insiders hebben toegang tot de proefversie. Op dit moment zegt Microsoft dat eerst een paar gelukkige Alpha Skip-Ahead en Alpha Insiders zullen worden geselecteerd, en dat er in de loop van de tijd meer gebruikers zullen worden toegevoegd.

Tik hier om deel te nemen aan het Xbox Insider-programma van Microsoft.