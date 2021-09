Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eindelijk is Dolby Vision er voor Xbox Series X/S-spelers, en deze keer hoef je geen Insider te zijn om een bètatest uit te voeren - de echte deal wordt vanaf vandaag eindelijk voor alle gebruikers uitgerold.

Om er volledig van te profiteren, heb je eerst een compatibele televisie nodig - waarschijnlijk een die in de afgelopen vijf jaar is gemaakt. Als je echter de mogelijkheden van je nieuwste generatie console wilt maximaliseren, heb je waarschijnlijk een tv nodig van 2020 of later, die een verversingssnelheid van 120 Hz en HDMI 2.1 moet hebben.

Voor het geval u niet bekend bent met de voordelen van Dolby Vision , moet u weten dat Dolby Vision, in tegenstelling tot standaard HDR - dat alleen de kwaliteit verbetert van alles wat u in het algemeen aan het kijken bent - de inhoud scène voor scène, frame voor frame niveau om elke afzonderlijke opname die u ziet te optimaliseren voor de best mogelijke beeldkwaliteit.

Wat is Dolby Vision? Dolbys eigen HDR-technologie uitgelegd

Dit betekent dieper contrast, helderdere highlights, betere kleurnauwkeurigheid en meer.

Microsoft zegt ook dat de update zelfs een verbeterde beeldkwaliteit brengt voor klassieke titels - niet alleen de nieuwste en beste releases met native ondersteuning en dergelijke. Het bedrijf schept op dat elke eerdere Xbox-release met HDR10- of Auto HDR-compatibiliteit Dolby Vision-verbeteringen zal zien tijdens het gamen.

Om in te schakelen (mits je een Dolby Vision-tv hebt), ga je gewoon naar de Xbox Store en download je de Dolby Access-app. Navigeer vervolgens naar Instellingen > Algemeen > Tv- en weergave-opties > Videomodi > Dolby Vision for Gaming om te activeren.

Als u niet zeker weet of uw televisie de technologie daadwerkelijk ondersteunt, kunt u dat ook eenvoudig controleren. Ga naar Instellingen > Algemeen > Tv- en weergave-opties > 4K TV-details. Vanaf hier voert je Xbox een test uit op je televisie om te bepalen of je klaar bent om te gaan.

Beste PlayStation-deals voor Amazon Prime Day 2021: PS5- en PS4-games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 22 juni 2021 Amazon Prime Day is bijna weer hier en dat betekent dat je een aantal geweldige koopjes kunt scoren voor PS4 en PS5.