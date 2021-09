Goedkopere Xbox-opslaguitbreidingskaart komt mogelijk binnenkort

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu allePlayStation 5- bezitters de mogelijkheid hebben om hun SSD-opslag te upgraden via een standaardkaart, zou Xbox ook op het punt kunnen staan om zijn opslaguitbreidingsopties te vergroten.

Momenteel wordt er slechts één opslaguitbreidingskaart aangeboden voor de nieuwste Xbox-consoles - een door Seagate gemaakte dongle die in de achterkant van een Xbox Series X of S past. Het breidt de capaciteit uit met nog eens 1 TB, maar voor een vrij forse vergoeding .

Een nieuw rapport suggereert dat er een tweede versie onderweg is en dat deze goedkoper zou kunnen zijn.

Een aantal Franse retailers (door XboxSquad ) heeft verwijzingen gevonden naar een nieuwe Seagate Storage Expansion Card voor Xbox in 512GB/500GB formaten en tussen de €121 en €154,99. Dat is maximaal £ 132 of $ 182.

De huidige 1TB-variant heeft een adviesprijs van £ 219 (hoewel deze bij verschillende retailers met een kleine korting te vinden is).

squirrel_widget_2682571

Hoewel 500 GB geen enorme hoeveelheid opslagruimte lijkt, zijn het ongeveer 10 of zo meer triple-A-games. Ook werkt de officiële opslaguitbreiding precies hetzelfde als de interne SSD, waardoor je profiteert van dezelfde snellere laadtijden en next-gen features.

Top PS4-games 2021: beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 17 April 2021 We hebben een lijst samengesteld met games die de moeite waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, en er zijn ook veel koopjes.

Een USB-alternatief kan geen Xbox Series X/S-versies van games spelen.