(Pocket-lint) - Het onderwerp van uitgebreide opslag was een licht gevoelig onderwerp als het gaat om zowel Xbox als PlayStations next-gen consoles. Hoewel Sony traag was met het toevoegen van ondersteuning voor extra interne SSDs aan de PS5 , is het nu een kwestie van de bètasoftware gebruiken en vervolgens een schijf toevoegen die in de sleuf past.

Wat de Xbox-kant betreft, zijn we voorlopig beperkt tot de officieel uitgebrachte Seagate-uitbreidingskaart, die indrukwekkend klein is en gemakkelijk aan de achterkant aan je console toe te voegen, maar ook behoorlijk blozend duur.

Volgens een recente blogpost op de Chinese site BilliBilli zijn de zaken misschien niet zo beperkt als het klinkt. Een ondernemende gebruiker daar heeft laten zien hoe ze een schijf hebben kunnen hacken met behulp van een 1TB Western Digital SN530 m.2 2230 SSD.

Door een adapter toe te voegen die past in de opslagslots van de console aan deze schijf, hebben zowel de Xbox Series X als de S ertoe geleid deze te herkennen en te kunnen gebruiken voor opslag - hoewel dit dezelfde SSD is die de Series X intern gebruikt, is het verre van zeker dat het proces zou werken met elke andere schijf.

Dit is voorlopig niet echt een consumentvriendelijke hack — niet in het minst omdat je een kwetsbare SSD aan de achterkant van je console zult hebben, maar het suggereert wel dat de Xbox-opslagsituatie niet zo beperkend is als het ziet eruit.