(Pocket-lint) - Xbox heeft een controller-update gepusht voor oudere gamepads die betere draadloze connectiviteit toevoegt, vooral bij gebruik met andere apparaten dan Xbox-consoles.

De update is aanvankelijk beschikbaar voor het Xbox Insiders-programma en is bedoeld voor de Xbox One-controllers met Bluetooth-ondersteuning (d.w.z. de controllers die zijn uitgebracht nadat de Xbox One S uitkwam), de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 en de Xbox Adaptive Controller.

Het brengt ze in wezen up-to-date met functies die te vinden zijn in de nieuwste Xbox draadloze controllers voor Xbox Series X /S.

Dat omvat ondersteuning voor Bluetooth Low Latency - een standaard die vertraging vermindert bij aansluiting op een Bluetooth-apparaat, zoals een iPhone, Android-handset of Nvidia Shield TV.

De connectiviteit tussen verschillende apparaten is ook verbeterd, waarbij de controllers nu één Bluetooth-verbinding en één Xbox-console kunnen onthouden via direct draadloos. Voorheen moest je repareren met individuele apparaten en vervolgens elke keer je Xbox.

De controllers krijgen ook ondersteuning voor Dynamic Latency Input, wat de latentie tussen de pad en een Xbox-console verbetert. Dit wordt al gebruikt door Xbox Series X/S-controllers. Het zou moeten betekenen dat een oudere Xbox One-controller beter werkt met je next-gen Xbox.

"We zijn verheugd om nieuwe softwarefuncties naar Xbox One-controllers met Bluetooth-ondersteuning, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 en Xbox Adaptive Controllers te brengen die voorheen alleen beschikbaar waren op next-gen Xbox Series X|S-controllers. De firmware-update is beschikbaar voor Alpha Skip-Ahead- en Alpha-gebruikers vandaag, en zullen de komende weken beschikbaar zijn voor extra vluchtringen", aldus Xbox op zijn blog.