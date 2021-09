Xbox heeft een unieke, aangepaste Series X-bundel om Marvels Shang-Chi . te vieren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het team van Xbox kwam er lang geleden achter dat het maken van limited editions, of zelfs volledig unieke versies van zijn consoles, het goed doet bij zowel normale gamers als verzamelaars, en het heeft zojuist een andere interessante bundel onthuld.

De aangepaste Xbox Series X en en controller zijn ontworpen om de release van Marvels nieuwste blockbuster, Shang-Chi en The Legend of The Ten Rings, te vieren en zien er perfect smeulend uit.

De bundel bevat ook een Shang-Chi-actiefiguur en een code van 12 maanden voor Xbox Game Pass Ultimate, en als je je afvraagt hoe je deze kunt bemachtigen, kun je maar beter in de rij gaan staan. Het is beschikbaar via een sweepstake-wedstrijd die Xbox op Twitter organiseert.

De Xbox + Marvel Hero-samenwerking waar je op hebt gewacht.



Volg en retweet met #XboxShangChisweepstakes en maak kans op een aangepaste Xbox Series X en controller geïnspireerd op @ShangChi en de Legend of Ten Rings.



Eindigt op 18-9-21 om 20.00 uur PT: https://t.co/CgVPWB4jtM pic.twitter.com/3Y50tf4X1h — Xbox (@Xbox) 1 september 2021

De wedstrijd loopt nog een behoorlijke tijd langer, dus je hebt genoeg tijd om mee te doen, en eerlijk gezegd voelde het bemachtigen van een next-gen console al de hele tijd als een loterij, dus waarom zou je het niet goed aan het toeval overlaten , hè?