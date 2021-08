Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gamescom 2021 staat voor de deur, en hoewel het dit jaar volledig virtueel zal zijn, zou er nog steeds genoeg sappig nieuws moeten zijn rond aankomende games om onze tanden in te zetten. Xbox heeft bevestigd dat het een groot livestream-evenement voor de show zal organiseren, en we hebben hier alle details.

De stream zal blijkbaar meer details en showcases bevatten van eerder aangekondigde games die naar Xbox-consoles komen, wat een beetje klinkt alsof we geen grote game-onthullingen mogen verwachten. Dat gezegd hebbende, er zijn enkele grote exclusieve aanbiedingen die we misschien beter kunnen bekijken.

Gamescom begint op 25 augustus 2021, maar de Xbox-stream vindt eigenlijk de avond ervoor plaats, op Europese tijd. De precieze timing vind je hieronder:

18:00 BST

19:00 CEST

10:00 uur PT

De livestream gaat uit via alle Xbox-kanalen, dus op YouTube , Twitch en Facebook Gaming , maar er zijn nog geen live-URLs - als ze verschijnen, zullen we de YouTube-stream bovenaan deze pagina insluiten, dus je kunt ook gewoon een bladwijzer maken voor dit verhaal als je er zeker van wilt zijn dat je het kunt bekijken.

De andere grote vraag rond deze conferentie is precies wat we ervan zouden kunnen zien. Het bevindt zich vlak voor wat een behoorlijk drukke herfst en winter voor Xbox zou moeten worden, en we hopen dat we de grootste games die op komst zijn van dichterbij zullen bekijken.

Ten eerste hopen we dat Halo Infinite een uitgebreid uitje krijgt - hoewel de multiplayer-preview een daverend succes is geweest, hebben we bijna een jaar lang nog steeds niets van de campagne van de game gezien, dus het zou geweldig zijn om daar meer van te zien .

We verwachten ook weer een uitgebreide demo van Forza Horizon 5 te krijgen, aangezien die dichter bij de release komt en er absoluut fantastisch uitziet. We zouden er echter niet op wedden veel te zien van games die verder weg zijn, zoals Xbox-woordvoerders al duidelijk hebben gemaakt op Twitter:

Doe dit jaar digitaal mee @gamescom. Onze @Xbox- stream is gericht op game-updates die dit jaar komen. Dus om verwachtingen te scheppen, geen nieuwe onthullingen of grote verrassingen, maar het team heeft een leuke stream gepland met onze geweldige hosts @vicious696 @kateyeager ! Meer hier: https://t.co/FbkM1p7Ok3 — Aaron "Day One On Game Pass" Greenberg U (@aarongreenberg) 9 augustus 2021

Natuurlijk kunnen er onderweg ook wat kleinere verrassingen zijn, dus we zullen zeker afstemmen om te zien wat Microsoft in petto heeft.