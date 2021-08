8BitDo heeft nu een paar media-afstandsbedieningen beschikbaar voor de Xbox Series X/S

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Liefhebbers van accessoires 8BitDo heeft een paar media-afstandsbedieningen uitgebracht voor de Xbox Series X en Series S.

De officieel gelicentieerde afstandsbedieningen, die ook compatibel zijn met de Xbox One, geven eigenaren van de next-gen consoles een efficiëntere controller voor het afspelen van media.

De afstandsbediening in twee maten is vanaf 15 september verkrijgbaar: een groot zwart model van $ 24,99 met een volledig numeriek toetsenblok en een compactere witte variant die beschikbaar is voor $ 19,99.

Afgezien van het numerieke toetsenblok en de kleur, is er echter niets dat de twee afstandsbedieningen van elkaar kan scheiden. Beide hebben een X home-knop aan de bovenkant, evenals A-, B-, X- en Y-knoppen, richtingstoetsen en volledige afspeelknoppen. Elke toets is ook verlicht, wat een premium ogende toets is.

Zoals je zou verwachten, werken de afstandsbedieningen op batterijen en hebben gebruikers een paar AAA-cellen nodig om de afstandsbediening actief te houden - hoewel het eerste paar in de doos wordt meegeleverd.

Pre-orders zijn nu beschikbaar voor beide afstandsbedieningen via Amazon en via de 8BitDo-website , en ze zien eruit als geweldige en redelijk geprijsde opties die we niet kunnen wachten om uit te testen.

Houd er rekening mee dat dit niet de enige media-afstandsbedieningen zijn die beschikbaar zijn voor uw Series X of Series S, zelfs als externe makers de ruimte nog maar net beginnen te overspoelen.

PDP heeft een model dat hoog wordt gewaardeerd op Amazon – hoewel we er nog niet in geslaagd zijn om het zelf uit te proberen – en de oudere Xbox One-media-afstandsbediening werkt nog steeds op de nieuwere consoles.