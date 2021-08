Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Turtle Beach heeft zijn zeer geavanceerde bedrade Recon Controller voor Xbox Series X /S gelanceerd.

De Recon Controller is ook compatibel met Xbox One en Windows 10 en heeft niet alleen verschillende extra functies, waaronder instelbare thumbsticks en aangepaste profielen voor de achterste, toewijsbare sneltoetsen, maar bevat ook Turtle Beachs eigen Superhuman Hearing-technologie om de audioprestaties op elke hoofdtelefoon aangesloten op de 3,5 mm-uitgang.

"Met miljoenen headsets die door gamers op Xbox worden gedragen, is de Recon Controller het beste aanvullende accessoire omdat het toegang geeft tot de exclusieve audiotechnologieën van Turtle Beach voor elke bedrade headset", aldus de voorzitter en CEO van het bedrijf, Juergen Stark.

"Het is ontworpen met dezelfde branchekennis die Turtle Beach al meer dan tien jaar de bestverkochte fabrikant van gamingheadsets heeft gemaakt."

De controller wordt ook geleverd met kenmerkende audio-presets en microfoonmonitoring. Er zijn ergonomische koelgrepen op de armen, met koelrubber dat ook de duimsticks bedekt.

De Turtle Beach Recon Controller maakt deel uit van het officiële assortiment ontworpen voor Xbox- accessoires en is verkrijgbaar in zwart of wit.

De prijs in het VK is £ 49,99, terwijl de controller je $ 59,95 terugbrengt in de VS.

Het is nu verkrijgbaar bij de Turtle Beach online winkel, plus andere retailers, waaronder Amazon.

squirrel_widget_5801958