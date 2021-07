Deze Xbox-koffer is absoluut uniek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox heeft zich niet ingehouden als het gaat om de gimmicks rond zijn nieuwe consoles, de Xbox Series X en Series S — het is mooi en zwaar verzilverd op de Xbox-koelkastmemes, tenslotte, door zijn eigen minikoelkasten te maken om aan de vraag te voldoen.

Nu, voortbouwend op het unieke ontwerp van de Series S in het bijzonder, benadrukt het een nieuwe en volledig unieke Series S-tie-in die het is gemaakt in samenwerking met bagagebedrijf July. De Series S-koffer is een op maat gemaakt stukje hightech bagage.

De koffer is eerst duidelijk veranderd om meer op een Series S te lijken, met de toevoeging van die grote zwarte cirkel om op de ventilator van de console te lijken, maar de gelijkenis is meer dan oppervlakkig.

In de koffer is er een gewatteerde opbergruimte voor een Series S en zijn controller, maar aan de andere helft van de bagage is de echte kicker - een ingebouwd scherm kan naar buiten draaien en worden aangesloten om de koffer effectief een draagbare gaming te maken station.

Het doet ons denken aan de Kickstarter-campagne van UPsec Gaming om een draagbaar systeem te creëren om Series S op te spelen, maar het is iets minder compact dan dat. De koffer zal ook veel moeilijker te krijgen zijn — hij wordt weggegeven in een prijsvraag voor Australische en Nieuw-Zeelandse gamers.

Waar vlieg je voor het eerst naartoe in Microsoft Flight Simulator op Xbox?



Retweet en reageer hieronder om kans te maken op deze limited edition Xbox Series S x @july- koffer om de consolelancering van @MSFSofficial te vieren! pic.twitter.com/RcCKb1yepC — Xbox ANZ (@XboxANZ) 27 juli 2021

Als dat op jou van toepassing is, zorg er dan voor dat je naar binnen gaat - anders moet je met ons meekijken van een afstand terwijl je probeert enige jaloezie in te dammen.

