(Pocket-lint) - Het heeft misschien bijna een jaar geduurd, maar Microsoft Flight Simulator heeft het nest gevlogen en zijn pc-oorsprong achter zich gelaten, met release op zowel Xbox Series X als Series S via Xbox Game Pass.

De game zal bijna volledig vertrouwd zijn als je hem het afgelopen jaar op pc hebt gespeeld, maar er zijn enkele zorgvuldige details om het meer gastvrij te maken voor een consolepubliek.

Het gaat live op 27 juli om 16.00 uur BST, 08.00 uur PDT of 11.00 uur EDT, voor het geval je jezelf een alarm wilt instellen.

Dat omvat een meer diepgaand en rechttoe rechtaan trainingssysteem dat een beetje gemakkelijker zou moeten zijn om op te pikken en te leren, en de komst van een reeks "Ontdekkingsvluchten" die je over schilderachtige routes voeren om je een voorproefje te geven van de beste vergezichten Vlucht Simulator te bieden heeft.

Bovendien is de game erin geslaagd om zijn beroemde visuele pracht naar de console te brengen, wat op zich geen sinecure is. Op Xbox Series X krijg je een 30FPS-ervaring in native 4K, iets dat er echt prachtig uitziet op een grote tv.

Op Series S zit je op 1080p, maar geniet je nog steeds van 30FPS-vloeiendheid, terwijl beide asset-streaming gebruiken om je internetverbinding te gebruiken om details rechtstreeks uit de cloud te krijgen.

Het is een technisch wonder, net zoals het was op de pc bij de lancering, en het feit dat het meteen Game Pass is, betekent dat je het echt aan jezelf verplicht bent om het uit te proberen. Op beide consoles is het echter een download die net onder de 100 GB komt, dus maak wat ruimte vrij als dat nodig is!

