(Pocket-lint) - De bestandsgrootte voor Microsoft Flight Simulator op console is ongeveer 100 GB, zo is onthuld.

Xbox Series X /S-bezitters die de game pre- orderen of pre-installeren met Game Pass, krijgen een waarschuwing dat de basisgame 97,2 GB nodig heeft. Dat is nogal een verschil met de "geschatte grootte" die wordt vermeld in de beschrijving van de game voordat je op de pre-installatieknop drukt. Dat beweert dat het slechts 147,6 GB is.

En als je de deluxe of premium deluxe-versies van de game vooraf bestelt, met relatieve upgrades, kan deze zelfs 100 GB overschrijden.

Dat is misschien geen probleem voor Xbox Series X-bezitters, met hun 1TB SSD, maar degenen met een Xbox Series S met zijn crimineel ondermaatse opslag zullen waarschijnlijk geen zin hebben om meer dan een vijfde op te geven. Als je ook van COD: Warzone houdt, is dat alles wat ze schreef mensen.

Je hebt echter wel even de tijd om je opslag in gang te zetten. De pre-installatie is iets meer dan 270 MB, omdat het in wezen een tijdelijke aanduiding is voor de grotere bestandsdownload.

Microsoft Flight Simulator wordt op 27 juli om 16.00 uur Britse tijd uitgebracht. Gezien de geweldige trailer, zou het allemaal de moeite waard kunnen zijn. Of tijd om te overwegen de officiële Seagate Storage Expansion Card te kopen .

