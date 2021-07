Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox-baas Phil Spencer heeft Sonys PS5 DualSense- controller gecomplimenteerd en geeft toe dat de Xbox draadloze controller ook betere functies zou kunnen hebben.

De nieuwste Xbox Wireless Controller is aangepast voor de release van de Xbox Series X en Series S , maar is grotendeels hetzelfde als de vorige generatie.

Sonys DualSense is echter een andere koek, met adatieve triggers met forcefeedback die door ontwikkelaars kunnen worden gemanipuleerd, plus haptische feedback die veel beter werkt dan eenvoudige rumble-eenheden. Deze en een paar andere functies kunnen ervoor zorgen dat PS5-games een beetje meeslepender aanvoelen.

Sprekend met de Kinda Funny Gamecast (via VGC ), onthulde Spencer dat, terwijl Xbox blijft werken aan eerder besproken Game Pass-apparaten , het ook bekijkt hoe de controller kan worden verbeterd: "Er is waarschijnlijk wat werk dat we zullen doen aan de Ik denk dat Sony goed werk heeft geleverd met hun controller en we kijken daar een beetje naar en [denken] dat er dingen zijn die we moeten gaan doen, "zei hij.

Het lijkt er echter op dat de plannen zich nog in de beginfase bevinden, dus verwacht nog geen vernieuwde Xbox-controller. En om eerlijk te zijn, we houden van de huidige versie - hij is robuust (iets meer dan de DualSense) en is op zijn minst achterwaarts compatibel met de Xbox One.

squirrel_widget_3664206