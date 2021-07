Verander je Xbox Series S in een soort draagbare console of

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Australische bedrijf UPsec Gaming maakt een schermbevestiging voor de Xbox Series S waarmee je het draagbaar kunt spelen - je hebt alleen een stroomvoorziening in de buurt nodig.

De xScreen kan eenvoudig aan de achterkant van de console worden bevestigd, kan worden neergeklapt voor transport en past bij het Series S-ontwerp, zodat het eruit ziet als één solide eenheid.

Naast een 11,6-inch 1080p 60Hz-scherm, bevat het stereoluidsprekers en volumeregelaars, zodat u geen hoofdtelefoon hoeft te dragen wanneer anderen er niet zijn.

De xScreen voegt slechts 695 g toe aan het totale gewicht van de console, namelijk 1,9 kg. De Series S is een van de kleinste consoles die er is, dus zelfs met het scherm zou hij mooi in een rugzak moeten passen.

UPsec begon eerder deze week met pre-orders voor xScreen, met een Kickstarter-crowdfundingcampagne . Het bereikte zijn financieringsdoel van £7.000 (AU$1.3000) in 20 minuten en staat nu op meer dan £47.000 met nog 28 dagen te gaan.

Je kunt er momenteel een pre-orderen op Kickstarter voor £ 189 – een super early bird deal die nog goedkoper was, is nu verlopen. Het wordt wereldwijd verzonden, maar houd er rekening mee dat er extra verzendkosten in rekening worden gebracht.

De xScreen voor Xbox Series S wordt in januari 2022 verzonden naar donateurs.

Top PS4-games 2021: beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 17 April 2021 We hebben een lijst samengesteld met games die de moeite waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, en er zijn ook veel koopjes.