Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Forza Horizon-serie heeft de afgelopen vijf jaar een mars gestolen om zichzelf te positioneren als misschien wel de meest betrouwbare, leuke mainstream-rijfranchise in gaming. Met de globetrotting-games kun je prachtige open werelden verkennen in een breed scala aan leuke voertuigen.

Nu is er een vijfde inzending onderweg - Forza Horizon 5, die naar Mexico gaat en eruit ziet alsof het absoluut prachtig is op hardware van de volgende generatie. Hier zijn alle belangrijke details en trailers die je moet zien.

squirrel_widget_5718078

Microsoft onthulde Forza Horizon 5 tijdens zijn E3-conferentie in 2021, een presentatie die erg goed werd ontvangen vanwege de grote onthullingen die het bevatte. De game kreeg niet alleen de bovenstaande trailer, maar ook een uitgebreidere gameplay-demo die je hieronder vindt.

Bovendien weten we dat het de releasedatum is - 9 november 2021, wanneer het debuteert op zowel Xbox-consoles als op pc. De game komt vanaf die datum ook op Game Pass, dus als je lid bent van die service, krijg je hem zonder extra kosten.

De game ziet er absoluut prachtig uit, maar dat betekent gelukkig niet dat hij exclusief zal zijn voor next-gen Xboxen. Het werkt op Xbox Series X en Series S, maar ook op alle consoles van de Xbox One-generatie. Natuurlijk krijg je niet de beste prestaties of resoluties op de oudere hardware, maar het is nog steeds geweldig om te weten dat het goed zal werken.

We kunnen veel halen uit de gameplay-opnames en de trailer onthullen, en het lijkt erop dat Horizon 5 zal doorgaan in de sjabloon van de games ervoor. Opnieuw verhuist het fictieve Horizon Festival naar een nieuw gastland, en dit keer is het Mexico.

Dat betekent een enorm gevarieerd landschap, van stoffige woestijnen en bergachtige steden tot weelderige jungles en vulkanische gebieden. Er zal ook enorm veranderlijk dynamisch weer zijn om mee te kampen, met enorme onweersbuien, zandstormen en alles daartussenin, met een dag- en nachtcyclus om van te genieten.

Het landschap is tenslotte de belangrijkste ster van een Forza Horizon-game, en Mexico ziet er verbluffend uit, vooral in de 4K-presentatie van de trailers, die de prestaties op Xbox Series X of een high-spec pc vertegenwoordigt.

Er zijn prachtige texturen met een hoge resolutie waardoor elke rots en struik er bijna fotorealistisch uitziet, en de verlichting is zoals altijd super indrukwekkend en legt nauwkeurig de verschillende tonen van de zon vast, net zoals de vorige game het uiterlijk en het gevoel van Schotse landwegen vastlegde.

Er is natuurlijk ook veel echt racen te zien, met de gebruikelijke mix van echte supercars die het vermengen met off-roaders, vintage motoren en meer, en we kunnen ons voorstellen dat het aantal beschikbare autos zal zijn uitgebreid ten opzichte van wat werd aangeboden door Horizon 4 bij de lancering.

Er zal ook weer een online multiplayer zijn, die eenvoudig kan worden gestart door te stoppen bij evenementen langs de weg of door passerende voertuigen uit te dagen voor races onderweg. Ook terugkerend is The Eliminator, Forzas eigen versie van een Battle Royale, waarin je over de kaart moet racen om uit een steeds kleiner wordende cirkel te ontsnappen. Het is erg leuk, dus we hopen dat het een beetje wordt uitgebreid voor de volgende game.

Prestaties zijn ook van belang voor een racegame, en hoewel we geen bevestiging hebben van de Xbox One-niveaus, weten we dat de game op Xbox Series X op 60FPS in 4K zal draaien, terwijl het op Series S 30FPS in 1080p zal zijn . Dat zijn echter slechts de standaardinstellingen, met 60FPS ook beschikbaar op Series S met minder detail.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 7 juli 2021

Met een nieuw systeem, EventLab genaamd, kunnen spelers hun eigen gekke races opzetten met aangepaste regels, zodat je hindernisbanen en circuits kunt opzetten om racen tegen je vrienden zo harem-scarem te maken als je wilt, wat geweldig klinkt.

squirrel_widget_5718078