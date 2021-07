Microsoft werkt mogelijk aan op AI gebaseerde opschaling voor Xbox Series X-graphics

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xbox Series X is al een indrukwekkende gameconsole die 4K-beelden kan leveren met indrukwekkende framesnelheden, maar Microsoft probeert voortdurend te verbeteren.

Deze verbeteringen omvatten de release van Xbox FPS Boost - een technologie die de framesnelheid van bestaande Xbox One-games op de nieuwere generatie consoles kan verdubbelen.

Nu suggereren hints op de carrièrewebsite van het bedrijf dat Microsoft van plan is om in de toekomst kunstmatige intelligentie te gebruiken om graphics op de Xbox Series X op te schalen.

Een van de rollen (voor Senior Software Engineer ) heeft een interessante taal die kan duiden op toekomstige plannen. Een van de verantwoordelijkheden van die rollen omvat het werk om "software te implementeren die machine learning-algoritmen voor grafische afbeeldingen in verzendhardware bevat". Dit, samen met andere hints, suggereert dat het bedrijf op zoek is naar manieren om traditionele renderingtechnieken te verbeteren.

Op AI gebaseerde grafische opschaling is natuurlijk niets nieuws, Nvidia doet het al een tijdje met Deep Learning Super Sampling en AMD heeft nu ook FidelityFX Super Resolution als open alternatief. Deze technologieën gebruiken algoritmen om afbeeldingen op te schalen en te verbeteren, terwijl de originele beelden met een lager aantal pixels worden weergegeven. Waar een 1080p-bron bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie wordt opgeschaald naar 4K kan de game op een hogere framerate draaien.

Deze logica stelt gamers in staat om het beste van twee werelden te krijgen met een paar kleine compromissen op het gebied van visuele kwaliteit. Traditioneel was dit soort technologie beperkt tot pc, maar het is duidelijk dat Microsoft serieus bezig is met het introduceren van vergelijkbare logica in zijn vlaggenschipconsole. De toekomst van console-gaming zou interessant moeten zijn.