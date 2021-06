Xbox Cloud Gaming spelen op iPhone en iPad

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming is nu officieel beschikbaar op iPhone en iPad.

En hoewel het de Safari-browser gebruikt, kun je een app-pictogram aan je startscherm toevoegen, zodat je een volledig scherm, niet-URL-ervaring kunt hebben met elke keer een enkele tik.

Hier leest u hoe u het instelt en wat u nodig heeft.

Xbox Cloud Gaming biedt meer dan 100 games om via een internetverbinding te streamen tot 1080p 60fps (in de huidige bètamodus).

Het is beschikbaar voor Xbox Game Pass Ultimate- abonnees, dus je moet dat eerst hebben (als je dat nog niet hebt gedaan). Het kost £ 10,99 / $ 14,99 per maand en bevat ook meer dan 300 games voor Xbox One en Xbox Series X/S, 200 games voor Windows-pcs, alle games die beschikbaar zijn op EA Play, Xbox Live Gold voor online spelen en exclusieve kortingen en aanbiedingen .

squirrel_widget_158169

Nadat je je hebt geabonneerd, moet je de onderstaande instructies volgen om Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate te laten werken en installeren op je iPhone of iPad (zie de lijst met compatibele apparaten hieronder).

1. Open de Safari-browser en ga naar xbox.com/play . Opmerking: hoewel Xbox Cloud Gaming ook via de Chrome-browser (en Microsoft Edge) werkt, werkt het het beste in Safari en moet je het gebruiken om een app-pictogram voor je startscherm te maken.

2. Tik op "Aanmelden" en log in op uw Microsoft-account dat is gekoppeld aan Xbox Game Pass. Het startscherm van Xbox Cloud Gaming (bèta) verschijnt. Kijk naar de onderkant van het scherm en tik op de deelknop (het vak met een pijl omhoog erin).

3. Scroll naar beneden naar "Toevoegen aan startscherm", tik erop en er verschijnt een pop-up met een Cloud Gaming-pictogram en URL-adres. Tik op "Toevoegen" in de rechterbovenhoek.

4. Je hebt nu een nieuw app-pictogram op je startscherm met de titel "Cloud Gaming". Tik daarop en u wordt gevraagd om opnieuw in te loggen. De volledige Xbox Cloud Gaming-service is nu beschikbaar en je hoeft dat app-pictogram alleen maar te openen elke keer dat je in de toekomst wilt spelen. Opmerking: hoewel het app-pictogram op je startscherm verschijnt, is het niet beschikbaar in de app-bibliotheek van je iPhone, omdat het geen echte app is.

Je kunt aardig wat Cloud Gaming-titels spelen met een toetsenbord op het scherm, maar dat is niet ideaal en de overgrote meerderheid van de games ondersteunt het niet.

In plaats daarvan heb je echt een Bluetooth-gamepad van een bepaalde beschrijving nodig. Je kunt een compatibele Razer Kishi- pad krijgen die bij je iPhone past om hem meer op een Nintendo Switch te laten lijken. Als je echter een Xbox draadloze controller hebt die rondslingert (zelfs de laatste generatie), kun je in plaats daarvan een van die gebruiken.

Misschien wilt u ook investeren in een gameclip voor uw handset.

squirrel_widget_5694618

Om een Xbox One/Series X/S op je iPhone aan te sluiten, houd je eerst de kleine koppelingsknop bovenaan de controller ingedrukt totdat het Xbox-logo snel begint te knipperen.

Ga naar de Bluetooth-instellingen van je iPhone of iPad in de hoofdapp Instellingen. Je zou Xbox Wireless Controller op extra apparaten moeten zien verschijnen. Tik erop en het zou verbinding moeten maken - het lampje op de controller stopt met knipperen en blijft branden.

Klus geklaard.

Hoewel Xbox Cloud Gaming mogelijk werkt op oudere iPhones en iPads, garandeert Microsoft alleen het volgende:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPad Air (3e generatie)

iPad Air (4e generatie)

iPad Pro 11 2e generatie

iPad Mini 5e generatie

iPad 8e generatie

Geschreven door Rik Henderson.