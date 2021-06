Nieuwe Razer Kishi voor iPhone-leads geoptimaliseerd voor Xbox-opstelling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox Cloud Gaming is nu beschikbaar voor nog meer gebruikers, nadat het de beperkte bètafase heeft verlaten en is nu beschikbaar voor elke iPhone- of iPad-gebruiker met een Game Pass Ultimate-account.

Fabrikanten van accessoires hebben er alles aan gedaan om het meeste uit deze onthulling te halen en nieuwe producten te lanceren die zijn ontworpen om gamen vanaf je iOS-apparaat zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Aan de leiding van de line-up is Razer met een opgefriste look voor zijn Kishi-gamepad voor iPhone. De controller zelf is dezelfde als degene die al bestond, maar Razer heeft het ontwerp bijgewerkt.

De nieuwe controller heeft monochrome knoppen in plaats van de blauw/groen/rood/gele knoppen van het vorige model. Het beschikt ook over een Lightning-connector en MFi-certificering, dus het is ontworpen om met vrijwel elke iPhone te werken door hem gewoon op uw apparaat te monteren.

Het is vanaf nu beschikbaar voor pre-order met een prijs die is vastgesteld op $ 99,99 in de VS, of € 129,99 in Europa . Of u kunt wat geld besparen en het model van de eerste generatie met kleurrijke knoppen bestellen.

De Backbone One voegt zich bij Razer in de Designed for Xbox-familie. Het is een bekend concept - vergelijkbaar met de Kishi - omdat het een Lightning-connector heeft en uitbreidt om op vrijwel elke iPhone te passen.

Met de Backbone-knop kun je rechtstreeks naar de Game Pass-service starten en belooft "ongelooflijk responsief gamen" dankzij de implementatie van technologie met lage latentie. Bovendien heeft het een Capture-knop, net als Xbox draadloze controllers, zodat je je gameplay kunt taggen en delen.

Net als de Razer Kishi zal hij in de VS voor $ 99 worden verkocht.

Met iPhone en iPad die Xbox draadloze controllers ondersteunen, zijn er misschien genoeg van jullie die gewoon je bestaande controllers willen gebruiken. Met dat in gedachten heeft Otterbox - een bedrijf dat vooral bekend staat om het maken van duurzame koffers - een batterij- en houdersysteem.

Power Swap-batterijen zijn zo ontworpen dat je gemakkelijk een batterij in het midden van een game kunt verwijderen en voor de andere kunt verwisselen. Dankzij de easy-switch-methode met een eigen back-upbatterijcel, blijft de controller ingeschakeld en verbonden terwijl je wisselt.

Beste PlayStation-deals voor Amazon Prime Day 2021: PS5- en PS4-games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 29 juni 2021

Het heeft LEDs aan de achterkant om u te laten weten hoeveel batterij er nog over is en wordt geleverd met een dock voor het opladen van twee van de twee batterijen die in de set zitten.

Het is beschikbaar voor $ 59,95 in de VS en zal rechtstreeks door Microsoft worden verkocht.

Geschreven door Cam Bunton.