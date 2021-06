Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate werkt nu op iOS-apparaten, waaronder de iPhone en iPad.

Het kan nu ook worden afgespeeld op pc, Mac of Chromebook via een webbrowser.

Chromebook had al toegang, via een speciale Xbox Android-app, maar browsertoegang kan voor sommigen eenvoudiger zijn.

De browserervaring werkt via Microsofts eigen Edge-browser, Chrome of Safari (vereist op iOS). Eigenaren van Apple-apparaten kunnen ook een webapp-pictogram voor hun startpagina maken, zodat ze gemakkelijk met één tik naar Cloud Gaming kunnen gaan.

De nieuwe toegang is momenteel in bètavorm, maar werkt goed - we hebben het getest op een iMac via Chrome. Zolang je een Xbox Game Pass Ultimate-abonnee bent, hoef je alleen maar naar Xbox.com/play te gaan .

Nadat u bent ingelogd, ziet u de volledige lijst met meer dan 100 games die momenteel beschikbaar zijn via Cloud Gaming. Games draaien ook op Xbox Series X-hardware op serverniveau, voor betere prestaties, hogere framesnelheden en snellere laadtijden.

Games worden momenteel gestreamd met een maximum van 1080p 60fps.

Een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement kost $ 14,99/£ 10,99 per maand en, naast de honderd+ games die beschikbaar zijn via Cloud Gaming, krijg je toegang tot meer dan 200 games om te downloaden op Xbox One en Xbox Series X/S, de volledige bibliotheek van EA Play-titels, Xbox Game Pass voor pc (met meer dan 200 games voor Windows), Xbox Live Gold en exclusieve kortingen en aanbiedingen.

Geschreven door Rik Henderson.