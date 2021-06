Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft lijkt de Xbox Series X- serverblades uit te rollen voor zijn cloud-gamingplatform, waarbij sommige spelers aangeven dat bepaalde games een aanzienlijke prestatieverbetering hebben gekregen.

Bij de lancering werd de cloud-gamingservice mogelijk gemaakt door Xbox One S-consoles in serverblades, hoewel Kareem Choudhry, hoofd van cloudgaming van Microsoft, onlangs de wens bevestigde om over te schakelen naar Series X-hardware. Die verschuiving lijkt nu gaande te zijn.

Het bedrijf heeft nog geen officiële aankondiging gedaan, hoewel gebruikers op het videogameforum ResetEra zijn begonnen met een voortdurend bijgewerkte lijst met games die de boost lijken te hebben gekregen.

Op het moment van schrijven ligt het aantal titels rond de 40-45, waaronder Rainbow Six Siege , Elder Scrolls Online , Dirt 5 en Gears 5 .

Volgens The Verge tonen sommige van deze xCloud- games ook verbeterde grafische opties in instellingenmenus die anders alleen toegankelijk zouden zijn via een Series X-console, en veel sneller laden dan voorheen.

Aangezien Xbox Cloud Gaming op Windows 10-pcs en Apple-apparaten via een webbrowser momenteel nog steeds alleen toegankelijk is als bètaversie die alleen op uitnodiging beschikbaar is, die in april werd gelanceerd, is deze nieuwe ontwikkeling waarschijnlijk een zachte run voor een bredere uitrol.

Zoals altijd is de hoop dan ook dat de cloud-gamingmogelijkheden eerder vroeger dan later zullen uitbreiden tot buiten Android-mobiele apparaten - voor degenen die het Game Pass Ultimate-abonnement hebben, tenminste - en later dit jaar ook zullen worden geïntegreerd in de Xbox-console-ervaring.

Geschreven door Conor Allison.