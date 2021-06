Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Winkelen voor een nieuw scherm als je de trotse eigenaar of een potentiële koper van de Xbox Series X of Series S bent, kan een enigszins gecompliceerde onderneming zijn.

Met functies zoals variabele verversingssnelheid, 120Hz-ondersteuning en meer die alleen beschikbaar zijn op bepaalde beeldschermmodellen, kan het een uitdaging zijn om te weten waar je voor moet gaan. Microsoft heeft daar duidelijk de kamer over gelezen, aangezien het een nieuw certificeringsschema lanceert dat een beetje zou moeten helpen.

Het eindresultaat is een nieuw label op bepaalde schermen - "Gaming Features for Xbox", wat aangeeft dat ze profiteren van alle functies die de consoles kunnen bieden, grotendeels via HDMI 2.1-compatibiliteit.

Het maakt deel uit van het Designed for Xbox-programma , dat ook de beste controllers, headsets en accessoires labelt die je voor je console kunt kopen, en we staan in voor hoe goed het vasthouden aan het label werkt voor gebruiksgemak (zo niet altijd waarde) .

De eerste ronde van producten die het label krijgen, omvat enkele monitoren van grote namen, sommige zijn tvs en andere lijken meer op een desktopscherm. Ze omvatten de Philips Momentum 559M1RYV 55”, ASUS Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ 43” en Acer Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV 28”.

Alles werkt feilloos met de HDMI 2.1-functies om ervoor te zorgen dat je met hoge framesnelheden en resoluties speelt, dus ze zijn een geweldige plek om te beginnen als je op zoek bent naar een nieuwe monitor. In de loop van de tijd zullen er natuurlijk meer aan het assortiment worden toegevoegd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.