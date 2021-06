Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox Design Lab is terug voor de nieuwe generatie Microsoft-consoles, wat betekent dat Series X- en Series S- gebruikers volledig aangepaste controllers in handen kunnen krijgen.

Design Lab debuteerde voor het eerst in 2016 voor de Xbox One-generatie voordat het in september 2020 werd gesloten, toen het bedrijf overstapte naar een nieuwe controller voor de Series X/S.

De heropening werd aangekondigd tijdens de Xbox Game Showcase Extended, wat in wezen Microsofts eigen kleine E3-afterparty is. En, net als voorheen, stelt het systeem gebruikers in staat om hun controller volledig aan te passen, met opties om de kleur van de voorkant, achterkant, bumpers, triggers, joysticks, D-pad en ABXY-knoppen te mixen.

Er zijn ook een paar nieuwe kleuropties om uit te kiezen tijdens je zoektocht naar het ontwerpen van de ultieme controller, zoals Electric Volt, Shock Blue en Pulse Red - die allemaal zijn gebruikt als all-over controllerontwerpen voor de nieuwe generatie.

Het is terug.



Personaliseer je eigen next-gen controller met het vernieuwde Xbox Design Lab: https://t.co/RdRSChsomr | #Xbox pic.twitter.com/O6JuFXhmol — Xbox (@Xbox) 17 juni 2021

Deze toevoegingen betekenen dat er nu in totaal 18 zijn om uit te kiezen, en de meeste zijn ook milieuvriendelijk en zijn geproduceerd met gerecyclede harsen van dingen zoals waterflessen of koplampen. Klanten kunnen ook de voorkant van de controller graveren.

Interessant is dat Navin Kumar, directeur van Xbox-productmarketing, tijdens de showcase ook vermeldde dat Design Lab nog maar het begin is van maatwerk voor het bedrijf en dat het verdere opties plant.

Of dat een uitgebreider ontwerp voor controllers betekent, of misschien zelfs aangepaste consoles, valt natuurlijk nog te bezien.

Wat we wel weten is dat een Xbox draadloze controller die is aangepast via Design Lab je $ 69,99 terugbrengt (met een extra $ 9,99 voor gravures), met bestellingen die kunnen worden geplaatst in de VS, Canada en "de meeste Europese landen" en verzending binnen een paar weken.

Op het moment van schrijven hadden we geen toegang tot de UK Design Lab-pagina en konden we onze eigen controller niet bestellen, maar we komen binnenkort terug om de beschikbaarheid en prijzen te bevestigen.

Geschreven door Conor Allison.