(Pocket-lint) - Microsoft heeft onthuld dat veel van de Xbox Series X / S-exclusives die later dit jaar en daarna komen, nog steeds speelbaar zullen zijn op Xbox One — alleen niet direct.

Dat komt omdat het van plan is zijn Cloud Gaming-platform te gebruiken om games zoals Microsoft Flight Simulator en Forza Horizon 5 op Xbox One aan te bieden.

Het kan zijn dat het bedrijf van plan is om een Xbox Cloud Gaming- app toe te voegen aan Xbox One voor degenen met Xbox Game Pass Ultimate . Als alternatief kunnen afzonderlijke games elk een installatieprogramma/portal hebben dat u downloadt, dat toegang geeft tot de specifieke cloudversie. Dit is de methode die Nintendo kiest voor games, zoals Control en Hitman 3.

Die games zouden onmogelijk op de Nintendo Switch kunnen worden uitgevoerd, maar werken goed via cloudstreaming - zolang je maar een stabiele internetverbinding hebt.

Het andere voordeel hiervan is dat een game gespeeld kan worden op een geavanceerde setup - zoals de Xbox Series X - zodat je ook alle voordelen krijgt, zoals ray tracing en snel laden.

"Voor de miljoenen mensen die vandaag op Xbox One-consoles spelen, kijken we ernaar uit om meer te delen over hoe we veel van deze next-gen games naar je console zullen brengen via Xbox Cloud Gaming, net zoals we doen met mobiele apparaten, tablets , en browsers", aldus Xbox op zijn blog .

Geschreven door Rik Henderson.