(Pocket-lint) - Xbox gebruikte zijn hoofdpresentatie voor E3 2021 om iets te bevestigen dat al overduidelijk was: het heeft serieuze plannen als het gaat om Xbox Game Pass. Van de meer dan 30 games die tijdens de stream worden getoond, komen er volledig 28 naar Game Pass.

Deze omvatten meerdere nieuw aangekondigde exclusives, waarvan sommige behoorlijk grote verrassingen zijn, zoals Forza Horizon 5 — en ze zijn allemaal enorm welkom voor iedereen die zich abonneert op de service.

De volledige lijst met games die in de rest van 2021 naar Xbox Games Pass komen, bevat een paar favorieten van de afgelopen jaren en nieuwe debutanten, en je kunt deze hieronder vinden, samen met hun respectievelijke releasedatums:

Yakuza als een draak (13 juni)

D&D Dark Alliance (22 juni)

Vluchtsimulator (27 juli)

De beklimming (29 juli)

Hades (13 augustus)

Twaalf minuten (19 augustus)

Psychonauten 2 (25 augustus)

Aragami 2 (17 september)

Sabelmarter (23 september)

Terug 4 Bloed (12 oktober)

Age of Empires IV (28 oktober)

Forza Horizon 5 (9 november)

Hakselaars (december)

Anacrusis (herfst)

Minachting (herfst)

Halo Oneindig (Vakantie)

Onder ons (2021)

Hallo Buur 2 (2021)

De smurrie (2021)

Dat komt bovenop enkele titels die verder weg zijn, waaronder Bethesdas langverwachte Starfield, de volgende volledige Forza Motorsport-game, Fable en meer, die allemaal op Game Pass zullen staan vanaf hun releasedatum, zelfs als die datum een beetje onduidelijk is .

De Xbox & Bethesda-showcase:



30+ spellen getoond

1️⃣27 games komen naar @XboxGamePass

6 enorme game-releases in 6 maanden, de hele dag op XGP

2 exclusieve @Bethesda- titels



Zie meer: https://t.co/Lxd3vlIja2 pic.twitter.com/UCttLFlNnB — Xbox (@Xbox) 13 juni 2021

De hoofdpresentatie bevatte een selectie van 27 games die naar de service kwamen, en maakte alles compleet met de onthulling van Arkane Austins Redfall, de 28e en laatste game die werd onthuld.

Over het geheel genomen is het een duidelijk blijk van vertrouwen (of op zijn minst een mate van investering) in de service en een verbintenis om het super aantrekkelijk te houden voor klanten. Bovendien staat er een absoluut scala aan games op die lijst die we niet kunnen wachten om te bemachtigen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.