Halo: Infinite multiplayer wordt gratis te spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Halo-ontwikkelaar 343 Industries heeft aangekondigd dat de multiplayer-elementen van Halo: Infinite gratis te spelen zullen zijn wanneer deze later dit jaar wordt uitgebracht.

Eerder gepland als een Xbox Series X/S-lanceringstitel, zal de nieuwste Halo-game deze feestdagen in de winkels liggen.

Dat heeft echter 343 extra tijd gegeven om zowel de campagne- als de multiplayer-modi te perfectioneren en de strategie te wijzigen om de laatste F2P te maken.

Tijdens de Xbox & Bethesda E3 2021-gameshowcase werd ook onthuld dat multiplayer tot 120 fps zal zijn op Xbox Series X.

U kunt de volledige campagne afzonderlijk aanschaffen.

Infinite gaat verder met het verhaal dat aan het einde van Halo 5 open is gelaten. Cortana wordt vermist en Master Chief moet een enorm avontuur aangaan om zowel dat mysterie als nog veel meer te ontrafelen.

"We gaan door met het verhaal van de Master Chief en Cortana uit Halo 5, maar vertellen ook een verhaal dat nieuwe spelers verwelkomt", zei het hoofd van de creatieveling, Joseph Staten.

"Cortanas lot is een van de grote mysteries van de Infinite-campagne, en vroeg in het verhaal ontmoet je een nieuwe UNSC AI, the Weapon, die is gemaakt om Cortana te helpen stoppen. Samen met de piloot, de Master Chief en de Wapen begint aan een episch avontuur om Zeta Halo te verkennen, de Banished-troepen te verslaan die de ring beheersen en onderweg nog meer mysteries te ontrafelen."

Geschreven door Rik Henderson.