(Pocket-lint) - Xbox begint zijn tweede jaarlijkse Summer Game Fest-demo-evenement op dinsdag 15 juni 2021. Je kunt meer dan 40 games uitproberen op je Xbox One of Xbox Series X /S.

De Xbox- demo-a-thon, die deel uitmaakt van Summer Game Fest , een online-evenement met nieuwe games en trailers, richt zich op ID@Xbox-indietitels.

Je hebt echter niet veel tijd om alle demos te downloaden en te spelen, ze verdwijnen aan het einde van het spel maandag 21 juni.

Het is ook vermeldenswaard dat demos mogelijk niet volledig representatief zijn voor de uiteindelijke games, aangezien velen zich vroeg in de ontwikkelingscyclus zullen bevinden.

Een volledige lijst van degenen die beschikbaar zijn op het Xbox Dashboard zal dichter bij hun uiterlijk beschikbaar zijn, maar Xbox heeft er al een paar gedetailleerd.

Sable ziet eruit als een auto-avontuur in de ruimte, waarbij je op een zweefvliegtuig over kale woestenij rijdt. Lake is een avonturenspel dat zich afspeelt in de jaren 80. The Riftbreaker is een overlevingsspel voor het bouwen van een basis, met wat actie-RPGs voor de goede orde.

Echo Generation is een turn-based avonturenspel dat zich afspeelt in de vroege jaren 90. Het beschikt over voxel-graphics. En Tunic is een game die Pocket-lint in een zeer vroeg stadium zag tijdens E3 2018 in LA. Het is een Zelda-achtige actie-RPG met in de hoofdrol een schattige vos en het is er echt eentje om naar te kijken (zag er toen al geweldig uit).

