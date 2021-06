MS Flight Sim komt 15 juni naar Xbox Series X, lekkages laten zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Aanstaande zondag organiseert Microsoft een gezamenlijke Xbox- en Bethesda-gameshowcase als onderdeel van de volledig digitale E3 2021- activiteiten, en een game die naar verwachting zal verschijnen, is de next-gen consoleversie van Flight Simulator. Een trailer ervan in 4K op een Xbox Series X wordt getipt voor de livestream.

We zouden echter snel een betere kunnen krijgen - een vermelding op een Ierse site voor gameswinkels beweert dat deze aanstaande dinsdag 15 juni zal worden vrijgegeven.

Gespot door Tom Warren van The Verge, die een screenshot van de vermelding op Twitter plaatste voordat deze werd verwijderd, toont het de releasedatum en een regionale prijs: € 69,99. Spannende tijden.

Microsoft Flight Simulator wordt vermeld als de releasedatum van 15 juni voor Xbox Series X/S op GameStop Ireland. Ik weet zeker dat we meer zullen horen over de lancering op het E3-evenement van Microsoft op zondag https://t.co/KK4rhNYGQu pic.twitter.com/xX1AIHqcbK — Tom Warren (@tomwarren) 9 juni 2021

We wisten allemaal dat MS Flight Sim zou komen voor Xbox Series X /S, maar wisten niet dat het zo snel zou kunnen verschijnen. Niet dat we klagen natuurlijk.

Nog beter nieuws voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees is dat het beschikbaar zal zijn als onderdeel van de normale maandelijkse vergoeding - dus je zult in een mum van tijd over beroemde bezienswaardigheden reizen.

Andere games die zijn getipt voor aankondiging of verdere details tijdens de gamesshowcase zijn Halo: Infinite en Bethesdas nieuwe IP, Starfield .

Ook de nieuwe Forza Motorsport wordt onthuld. En we denken dat er nog genoeg extra verrassingen zullen zijn.

Je kunt het evenement dat deze zondag wordt gestreamd hier bekijken .

Geschreven door Rik Henderson.