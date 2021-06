Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xbox heeft het deksel op veel plannen en producten opgeheven voorafgaand aan de E3 2021 online presentatie deze zondag.

Veel daarvan hebben betrekking op Xbox Game Pass en in het bijzonder op het cloudgaming-gedeelte van de service. Het bedrijf heeft onthuld dat het eraan werkt om Cloud Gaming met Xbox Game Pass naar smart TVs te brengen, dus je hebt alleen een controller nodig om een grote verzameling Xbox One- en Xbox Series X /S-games te spelen.

Bovendien heeft het bevestigd dat het zijn eigen streaming-apparaten maakt, voor degenen die de Xbox Game Pass-app niet op hun tv kunnen krijgen.

"Xbox bouwt zijn eigen streaming-apparaten voor cloudgaming om gamers op elke tv of monitor te bereiken zonder dat er een console nodig is", staat in een blogpost .

Er kan ook goed nieuws zijn voor degenen die cloudgaming willen, maar niet de rest van de voordelen van Xbox Game Pass Ultimate - er zijn mogelijke plannen om een apart abonnement aan te bieden tegen een gereduceerd tarief.

Op dit moment moet je je abonneren op Xbox Game Pass Ultimate voor £ 10,99 per maand om toegang te krijgen tot cloudgaming (voorheen bekend als xCloud). Je krijgt ook meer dan 300 Xbox-games, meer dan 200 pc-games, EA Play en Xbox Live Gold als onderdeel van die maandelijkse kosten, maar degenen die alleen via een tv of een speciaal apparaat streamen, hebben de extras niet nodig.

Daarnaast onderzoekt de gaminggigant de mogelijkheid om prijzen aan te passen op basis van de economische status van verschillende landen: "Xbox onderzoekt nieuwe abonnementsaanbiedingen voor Xbox Game Pass, zodat meer spelers over de hele wereld de meest meeslepende en leuke games op verschillende apparaten kunnen ervaren, geografieën en financiële realiteiten, zei het.

Geschreven door Rik Henderson.